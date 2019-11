Gareth Bale celebra classificação para a Euro com bandeira polêmica

Gareth Bale foi criticado pela mídia espanhola por celebrar a classificação do País de Gales para o Euro 2020, segurando uma bandeira que indicaria que o Real Madrid está bem abaixo em sua hierarquia de prioridades.

A decisão de Bale de posar com a bandeira que dizia "País de Gales. Golf. Madrid. Nessa ordem", após a vitória de seu time por 2 a 0 sobre a Hungria, nesta terça-feira, não pegou bem na Espanha. A primeira página do jornal Marca nesta quinta-feira dizia: "Desrespeitoso. Desorientado. Ingrato. Nessa ordem."

Comunicado Oficial: Gareth Bale https://t.co/0DPCuJ9hib — Tanay Vardhan (@tanayvar) November 20, 2019

O atacante já havia falado em entrevista coletiva na última sexta-feira que preferia defender a seleção do País de Gales do que o Real Madrid. "Claro que fico um pouco mais animado em jogar por País de Gales. Eu falo a minha própria língua e me sinto mais confortável. Estive com a maioria dos jogadores, principalmente os mais velhos, desde que jogávamos no sub-17. É como se jogasse com os amigos no parque em um domingo. Mas isso não muda em nada o quanto me entrego em campo. Sempre dou 100% onde quer que eu esteja. E isso é o que eu sempre vou procurar fazer", disse.

A celebração e a declaração do jogador podem deixá-lo ainda mais tempo fora dos planos do técnico Zinedine Zidane. Ainda segunda a publicação espanhola, o treinador seguirá sendo indiferente ao galês, que já deu vários sinais de que não quer continuar no Real Madrid. O atacante não atua pelo clube o dia 5 de outubro.