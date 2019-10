Gareth Bale ignora garoto em aeroporto e é criticado nas redes sociais

Circula nas redes sociais um vídeo do atacante Gareth Bale, do Real Madrid, ignorando um menino que se mostra fã do jogador. O flagra do jornal espanhol Marca mostra a mãe do garoto correndo atrás do galês em um aeroporto de Madri.

"Por favor, o meu filho gosta muito de você", diz a mãe da criança. Mas Bale nem ao menos tira os fones de ouvido para dar atenção ao fã mirim.

Que atitude do Bale. Muita maldade com a criança. Lamentável!! pic.twitter.com/LlFrgQPfJs — Jogada (@jogada_fc) October 30, 2019

Acompanhado por vários cinegrafistas, o jogador passa direto pela imprensa e acaba deixando o menino sem qualquer tipo de atenção. A atitude repercutiu na web e muitos internautas criticaram o atacante do Real Madrid.

me ajuda a te ajudar Bale https://t.co/vIuBzN1wrN — casemito (@casemitodepre) October 30, 2019

tu n merece ser idolatrado não Bale, maldade https://t.co/wUazcCIlct — Sandro Lima (@zLuigiLima) October 30, 2019

Nossa que absurdo o bale eh um monstro uau https://t.co/ZBTUBAuomI — Lucas. (@lucas_uchihaT) October 30, 2019

o mlk q ta errado de adorar o bale https://t.co/nQEmf1qQ3G — Fioco (@Fioco18) October 30, 2019