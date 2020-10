Garoto convida Neymar para aniversário e jogador manda vídeo para ele

O pequeno Bryan, de nove anos, é um grande fã de futebol e, em especial, do Neymar. O garoto, que é autista, queria receber uma mensagem do ídolo no dia do seu aniversário, e acabou conseguindo, graças ao esforço de sua madrinha e das redes sociais. E ainda recebeu um presente do jogador.

Anteriormente, Bryan queria que Neymar estivesse presente na festa de aniversário dele. Mas a família conseguiu convencê-lo de que não seria possível. Kelly Sanches, a madrinha do garoto, fotografou uma mensagem de Bryan que ele escreveu num caderno com os dizeres "Neymar eu queria ganhar uma mensagem de aniversário sua. Tchau" e postou nas redes sociais, junto com o vídeo.

Ela começou uma campanha, que com muitas curtidas e compartilhamentos, acabou chegando até o atacante da seleção, graças à ajuda da TV Globo. E Neymar atendeu o pedido.

"Olá, Bryan, agradeço o convite pro seu aniversário. Infelizmente não vou estar presente porque estou treinando e jogando, mas desejo tudo de bom na sua vida, que Deus te abençoe e te proteja, que você possa ser muito feliz nessa longa vida. E pode ficar tranquilo que eu vou te mandar um presente especial, espero que você goste", disse o camisa dez da seleção na mensagem.

Neymar enviou uma camisa infantil do PSG para o garoto, que demonstrou bastante alegria com o presente.