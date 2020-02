Garoto-propaganda, Ninja impulsiona New York Red Bulls nas redes

Grande streamer de games da atualidade, o Tyler Blevins, conhecido pelo apelido 'Ninja' mostrou sua força além dos jogos-eletrônicos. Pouco depois de ser escolhido como garoto-propaganda do New York Red Bulls, que disputa a primeira divisão da liga de futebol dos Estados Unidos, os números da equipe nas redes sociais decolaram.

O time ganhou 700% novos usuários no Instagram, 800% no Facebook e teve mais de 2,5 milhões de impressões no Twitter. A escolha de Ninja para o posto se deu porque ele tem contrato de patrocínio com a empresa bebidas energéticas que dá nome do clube.

Tyler Blevins já foi tietado por Neymar, se transformou no primeiro gamer a estampar a capa da revista ESPN e já foi considerado pela Forbes como uma das 30 personalidades, abaixo dos 30 anos, mais influentes do mundo. No ano passado, ele anunciou que estava deixando o Twitch, da Amazon, para jogar pela Mixer, plataforma de stream da Microsoft.

De acordo com relatório da Forbes, o jogador profissional de Fortnite, mas que se aventura em outros jogos, ganhou em 2019 US$ 17 milhões (aproximadamente R$ 72 milhões).

"Meus pais e meus irmãos disseram que eu tinha um talento natural de família para jogar futebol, mas infelizmente eu estava investindo muito tempo jogando videogames em vez de ir para fora praticando meu toque de bola. Eu definitivamente acho que poderia ter tido uma carreira se eu me esforçasse para isso", disse o streamer em entrevista ao site da MLS.