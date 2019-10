Garotos que vendem amendoim recebem convite para ver treino do Bahia

O treino do Bahia na tarde desta terça-feira foi especial para três garotos que vendem amendoim na entrada do centro de treinamento do clube. A convite do técnico Roger Machado, eles acompanharam as atividades da equipe em campo.

Antes de entrar no CT, os garotos tentaram ter acesso ao local conversando com integrantes da TV Bahia, mas não conseguiram. Pouco tempo depois, foram liberados por Roger Machado. A intenção era ver o goleiro Fernando, das categorias de base do clube.

Boa, professor! Três garotos que vendem amendoim na rua do CT foram convidados por Roger pra acompanhar o treino de hoje #BahiaClubeDoPovo pic.twitter.com/RoUvCfvGoM — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 18, 2019

O elenco de Roger Machado realizou trabalho em campo com a equipe titular nesta sexta-feira. Já o time reserva participou de um treino técnico com ênfase em finalizações.

Em campo, o Bahia enfrenta o Ceará nesta segunda-feira, às 19h30, no estádio de Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro.