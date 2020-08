Gattuso não sabe como parar Messi: 'em sonhos, ou talvez no videogame'

O técnico do Napoli, Gennaro Gattuso, não acredita que conseguiria parar Lionel Messi caso jogasse contra ele. Questionado por repórteres sobre como marcar o argentino na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre a sua equipe e o Barcelona, o italiano reagiu com bom humor.

"Eu poderia marcar em sonhos ou talvez jogando videogame com meu filho e selecionando o Gattuso com a camisa do Milan, quando pesava 15 a 20 quilos a menos", brincou o treinador sobre a partida decisiva.

Napoli e Barcelona se enfrentarão no Camp Nou no próximo sábado, 8 de agosto. No primeiro jogo, houve empate por 1 a 1. O Napoli vem em boa fase, com duas vitórias nas últimas rodadas do Campeonato Italiano. Já o Barcelona terminou o Campeonato Espanhol com diversos tropeços e o técnico Quique Setién muito contestado.

O Napoli pode ter o desfalque de um de seus principais jogadores de ataque, Insigne, que saiu machucado do último jogo da equipe, no último sábado, e pode não se recuperar a tempo. Já o Barcelona não terá Busquets e Vidal em campo, suspensos.