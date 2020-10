Gaviões da Fiel se irrita com presença do Canarinho na Arena durante jogo

O Canarinho 'Enfezado' (também conhecido como 'Canarinho Pistola'), mascote da seleção brasileira, foi o único torcedor que pode estar presente durante o jogo da equipe comandada por Tite contra a Bolívia na Neo Quimica Arena, casa do Corinthians. Apesar do carisma do bicho, nem todo mundo gostou dele estar lá: a Gaviões da Fiel, torcida organizada do time alvinegro, reclamou.

A entidade havia pedido para que um de seus membros pudesse estar no estádio para cuidar das faixas feitas para apoiar o time em campo, mas não foi atendida. Para a Gaviões, não faria sentido que o Canarinho pudesse estar presente e um de seus representantes não pudesse assistir o jogo.

O canarinho pode ficar na arquibancada e nós não podemos deixar nosso representante cuidando dos materiais da Torcida? Estamos aguardando sua posição @CBF_Futebol #liberdadepratorcer https://t.co/vwNVjoZYED — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) October 9, 2020

O último jogo do Corinthians em casa com a presença de torcedores foi em 26 de fevereiro, um empate por 1 a 1 com o Santo André pelo Campeonato Paulista. Desde então, todos os jogos tem sido realizado sem público para evitar aumentar a transmissão do coronavírus.