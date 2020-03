Gelson Martins, do Monaco, é suspenso por seis meses por empurrar árbitro

O meia português do Monaco, Gelson Martins, foi suspenso por seis meses pela comissão de disciplina da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) por empurrar o árbitro na partida contra o Nîmes em 1º de fevereiro.

"Após a investigação do caso e a declaração do jogador, a comissão decidiu sancionar Gelson Martins com uma suspensão firme de seis meses. Essa decisão começa em 6 de fevereiro de 2020", afirmou a LFP em um comunicado. Gelson Martins estava suspenso provisoriamente desde 6 de fevereiro.

Aos 30 minutos de jogo, Gelson, irritado com a expulsão do companheiro de time Tiémoué Bakayoko, empurrou o árbitro Mickaël Lesage. Ele foi expulso nesse momento e repetiu o gesto, empurrando o árbitro novamente com os dois braços, na altura do tronco do juiz.

O jogador de 24 anos depois se desculpou nas mídias sociais por uma "atitude impensada" e negou ser "agressivo". Seu comportamento desencadeou inúmeras reações no futebol francês. O presidente da Federação do país, Noël Le Graët, pediu uma "repressão firme" ao jogador pela atitude./AFP