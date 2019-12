Genoa presenteará bebês nascidos no Hospital Gaslini com camisa do clube

A partir do dia 1º de janeiro de 2020, o Genoa dará para todos os recém-nascidos no Hospital Gaslini, em Gênova, uma camisa do clube.

Sob o lema "com você desde o primeiro dia", a iniciativa mira aumentar o número de torcedores do time e o movimento do hospital genovês. Anteriormente, o Genoa já havia inaugurado a Casa do Grifone, um local onde é oferecido atendimento às famílias mais necessitadas de Gênova.

Com 126 anos de história e detentor de nove Campeonatos Italianos, o Genoa é um dos clubes mais tradicionais do futebol italiano. Nesta temporada, a equipe rossoblù vem passando por um momento delicado e está em 18º na Série A. / Com informações ANSA