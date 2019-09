Gil, do Corinthians, faz tatuagem de LeBron James com coroa na barriga

Ninguém nunca mais vai ter dúvidas se o zagueiro Gil, do Corinthians, é fã do astro do basquete LeBron James. O jogador de futebol fechou o tronco com diversas tatuagens nesta quinta-feira, entre elas uma do jogador do Los Angeles Lakers com uma coroa.

O trabalho pronto, que demorou doze horas para ser terminado, foi mostrado pelo tatuador Fernando el Shaday no instagram. Além de LeBron, Gil também tatuou uma imagem sua ao lado de crianças corintianas antes de um jogo, a palavra 'lealdade', um pombo da paz e outros desenhos.

Gil se prepara com o Corinthians para o jogo com o Fluminense, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira. LeBron, por sua vez, está se preparando individualmente para o reinício da temporada da NBA, que acontece em outubro - ele, provavelmente, ainda não ficou sabendo sobre a tatuagem.