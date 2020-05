Glasgow Rangers contrata filho do lendário Gheorghe Hagi

O meia romeno Ianis Hagi, de 21 anos, assinou um contrato de longa duração com o Glasgow Rangers, informou o clube escocês nesta quarta-feira.

O filho do lendário Gheorghe Hagi (craque que liderou a Romênia nas Copas de 1990, 94 e 98) já havia jogado nesta temporada em Ibrox Park, emprestado pelo belga Genk, mas o clube escocês decidiu comprar o passe do jovem jogador que já foi convocado para a seleção romena.

"Estou ansioso para me juntar ao time na pré-temporada e voltar a vestir essa famosa camisa", disse Hagi no site do Rangers. "Havia interesse de outros clubes, mas minha prioridade sempre foi voltar para Glasgow e jogar pelo Rangers", acrescentou.

Após o cancelamento prematuro do campeonato escocês devido à pandemia de coronavírus, o Glasgow Rangers terminou em segundo na classificação, atrás do grande rival Celtic, campeão pela nona vez consecutiva, um recorde.

A nova temporada 2020-2021 está prevista para começar em agosto.