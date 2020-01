Globo anuncia a contratação de PVC e admite que foram 'anos de flerte'

A Globo anunciou nesta terça-feira a contratação do jornalista e comentarista esportivo Paulo Vinícius Coelho, mais conhecido como PVC. A sua estreia oficial na emissora acontece no dia 3 de fevereiro, em São Paulo, no programa "Bem, Amigos!", do SporTV.

Em sua nota, a Globo admitiu que foram "anos de flerte" com o jornalista que já passou pela revista Placar, ESPN, Lance!, Fox e Uol. Atualmente ele é comentarista na CBN e colunista da Folha de S. Paulo, além do novo contrato com o Grupo Globo.

Antes da estreia, PVC também falou sobre a "nova casa". "Existia uma troca de olhares antiga, que agora virou namoro de verdade. Vai ser legal. Para mim, é um orgulho estar aqui na Globo, um orgulho trabalhar no maior grupo de comunicação do Brasil. O que vou tentar fazer é fazer dar certo. Vou trabalhar para caramba para deixar todo mundo feliz e eu ser feliz aqui também", disse.

Em seu novo trabalho PCV terá um blog, será comentarista escalado para diversos programas da emissora, participará de jogos e ainda existe um planejamento para fazer podcasts.