Globo comete gafe e coloca nome do Palmeiras com escudo da seleção

A TV Globo colocou o nome do Palmeiras no escudo da seleção brasileira e a gafe deixou muitos telespectadores confusos na noite desta segunda-feira, durante o Jornal da Globo. O Brasil tem dois amistosos nos próximos dias: um contra Senegal, nesta quinta-feira e outro contra Nigéria, no domingo, mas enquanto Caio Ribeiro mostrava os jogos no telão do telejornal, houve um erro nos nomes das equipes do segundo confronto.

A primeira partida contou com as informações corretas ao mostrar os símbolos da seleção brasileira e da senegalesa com os nomes dos respectivos países. Já no segundo duelo, entre Brasil e Nigéria, apesar de os escudos estarem certos, os nomes das equipes foram trocadas por Palmeiras e Godoy Cruz.

domingo não perca Palmeiras x Godoy Cruz pic.twitter.com/Z3B0PIB9zE — didico (@RodrigoWouldDo) October 8, 2019

Os dois times se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa Libertadores, em julho, e o Palmeiras eliminou a equipe argentina do torneio. Nas redes sociais o erro da emissora foi rapidamente comentado pelos usuários.

Brasil é Palmeiras ou Palmeiras é Brasil? Não deixe de conferir no próximo domingo. E a Nigéria virou Godoy Cruz. Ahahahaha... pic.twitter.com/7sDgt3ZqOb — Antônio Viviani (@antonioviviani) October 8, 2019

E no jornal da globo que, ao invés de Brasil x Nigéria tava com letreiro de PALMEIRAS X GODOY CRUZ KEEEE — Dai Fedrigo (@DaiFedrigo) October 8, 2019