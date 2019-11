Globo troca partida entre Flamengo e Vasco por 'A dona do Pedaço'

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o rival Vasco nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 34ª rodada da competição. No horário do clássico carioca, os torcedores não poderão acompanhar o jogo na TV Globo, já que a emissora optou por exibir a novela "A dona do Pedaço", que está em sua reta final, com duração normal.

Normalmente, a TV Globo encurta a duração de 50 minutos da novela para transmitir as partidas de futebol. O que não vai acontecer nesta quarta e também na próxima semana, quando a emissora vai exibir a sessão "Cinema Especial" com o filme "Tudo Que Aprendemos Juntos".

A transmissão do jogo entre Flamengo e Vasco acontecerá apenas pelo Premiere. Após essa partida, o líder do Brasileiro joga no domingo, contra o Grêmio, e no próximo sábado, contra o River Plate, pela final da Libertadores.

Já o Vasco, encara o Goiás na segunda-feira, e enfrenta o São Paulo no dia 28, no Morumbi. Todos os jogos pelo Campeonato Brasileiro.