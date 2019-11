Globo vai transmitir amistoso da seleção feminina pela primeira vez

Pela primeira vez em sua história, a emissora Globo vai transmitir um amistoso ao vivo da seleção brasileira feminina de futebol. A novidade, confirmada pelo blog Dibradoras, do Uol, vai acontecer no jogo contra a China, no próximo domingo, às 08h45 (Horário de Brasília), na final do Torneio Amistoso no país asiático.

O primeiro jogo da competição, que contou com vitória do Brasil por 4 a 0 sobre o Canadá, na última quinta-feira, não teve transmissão. Desta vez, a CBF conseguiu liberação e a Globo confirmou que irá transmitir o jogo. A partida também poderá ser acompanhada pelo canal SporTV.

Vale lembrar que o Campeonato Brasileiro feminino e o Paulista bateram recordes de audiência. A final do estadual garantiu a maior audiência entre os canais esportivos fechado para o SporTV. Já a decisão nacional, bateu recorde na TV Bandeirantes.

Sob o comando de Pia, a seleção já entrou em campo cinco vezes e ainda não perdeu no tempo regulamentar. Disputou um torneio amistoso no Pacaembu, entre o fim de agosto e o início de setembro, com goleada por 5 a 0 sobre a Argentina e empate por 0 a 0 com o Chile, seguido por derrota nos pênaltis, e vitórias em amistosos contra Inglaterra (2 a 1) e Polônia (3 a 1), ambos na Europa, em outubro.