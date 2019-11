'Glória Eterna ao Flamengo': veja imagens inéditas da final da Libertadores

Cinco dia após a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate, que terminou com vitória do time carioca por 2 a 1 no Estádio Monumental de Lima, no Peru, a Conmebol divulgou nesta quinta-feira imagens inéditas da partida.

Em um curta-metragem com duração de oito minutos e 34 segundos, a confederação exibe e histórica conquista do Flamengo na primeira final única da Copa Libertadores. Assista:

Nas imagens, os três gols aparecem com múltiplas narrações nos idiomas português, de Portugal e do Brasil, espanhol e inglês. As reações dos torcedores que aparecem nas imagens são cenas inéditas.

"O filme de uma virada épica em imagens inéditas de Lima. A mão erguida de Gabigol chamando a bola decisiva, o choro de várias gerações de torcedores e a reação do herói antes de beijar a taça. O desabafo de Rafinha, Diego e dos garotos do Ninho, e muitas cenas inesquecíveis do primeiro campeão em uma final única de Libertadores. Um documento histórico. Único!", escreveu a Conmebol.