Goiás brinca com a chegada de novo reforço: 'Juntos e Shaylon Now'

O Goiás encontrou um jeito inusitado de anunciar a contratação do meia-atacante Shaylon. A fonética de seu nome é bastante parecida com a palavra "Shallow" (raso, em tradução livre), que da nome a uma das principais músicas do filme "Nasce Uma Estrela", interpretado por Lady Gaga e Bradley Cooper.

O longa foi um sucesso de bilheteria no Brasil e não demorou para que a música ganhasse uma versão exclusiva no país, porém, sem Bradley Cooper e Lady Gaga. No lugar dos protagonistas do filme entraram em cena os sertanjos Luan Santana e Paula Fernandes, que lançaram "Juntos e Shallow Now".

Foi então que, mais de uma depois do lançamento da música, o Goiás decidiu resgatar a versão brasileira da canção para anunciar seu mais novo reforço. Em seu Twitter, o clube goiano escreveu: "Juntos e Shaylon Now". O post não foi muito bem recepcionado pelos torcedores alviverdes. Muitos reclamaram que esse não é momento para "piadinhas", já que o time está na lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos.

O vínculo de Shaylon com o Goiás é válido até o final do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 23 anos, revelado pela Chapecoense, estava no São Paulo desde 2017. No período que ficou no Tricolor, disputou 41 partidas. Com a chegada de Fernando Diniz, o meia perdeu espaço e não esteva sendo utilizado.