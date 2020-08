Gol de Cristiano Ronaldo contra o Lyon é eleito o mais bonito da Liga dos Campeões 

O craque da Juventus, Cristiano Ronaldo, venceu uma enquete de gol mais bonito da Liga dos Campeões, feita pela própria Uefa. O gol recebeu mais de 400 mil votos. Foi um chute potente, de fora da área, que atingiu o ângulo das redes do goleiro Anthony Lopes, do Lyon.

Na ocasião, a equipe italiana venceu os franceses por 2 a 1, com dois gols de Cristiano Ronaldo. Contudo, o resultado não foi suficiente para que a Velha Senhora garantisse uma vaga nas quartas de final do torneio.

Quem ficou na segunda colocação da enquete foi o austríaco Sabitzer, do RB Leipzig, que caiu nas semifinais para o Paris Saint-Germain. Em terceiro lugar foi eleito um tento de Cuadrado, também da Juve. Suárez, do Barcelona, e Gnabry, do Bayern de Munique, completaram a quarta e quinta colocação respectivamente.