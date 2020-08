Gol de Martinelli contra o Chelsea é eleito o mais bonito do Arsenal

Mesmo fora do Arsenal em decorrência de uma lesão, Gabriel Martinelli, de 19 anos, conseguiu deixar sua marca no clube inglês. O ex-jogador do Ituano é o dono do gol mais bonito da equipe na temporada. Isso de acordo com os torcedores londrinos.

Por meio de uma votação popular, o gol de Martinelli durante o empate por 2 a 2 contra o Chelsea foi eleito o mais bonito da temporada 2019/20. Na ocasião, ele carrega a bola do meio de campo, em alta velocidade, até à rede adversária do rival.

Em junho, o brasileiro sentiu um desconforto no joelho durante uma sessão de treinamento. Por isso, ele foi submetido a uma artroscopia e ficou fora o restante da temporada. Ao todo, Martinelli disputou 26 partidas e marcou 10 gols com a camisa do Arsenal, um deles o mais bonito do ano dos Gunners.