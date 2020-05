Gol de Zidane em 2002 é eleito o mais bonito da Liga dos Campeões

O gol de voleio marcado por Zinedine Zidane na final da Liga dos Campeões de 2002, em Glasgow, na Escócia, diante do Bayer Leverkusen, foi eleito pela revista France Football o gol mais bonito da história da competição. A bela jogada garantiu o nono título europeu para o time espanhol e disputou com outros 49 lances geniais.

O jogo estava empatado, por 1 a 1, com gols do atacante Raúl, aos oito minutos do primeiro tempo, para o Real e do zagueiro Lúcio, aos 13, para o time alemão. O gol de Zidane saiu aos 45 da etapa inicial. O craque francês pegou de primeira, com a esquerda, um balão de Roberto Carlos. A bola entrou no ângulo direito do goleiro Hans-Jörg Butt, que não conseguiu impedir o golaço.

O gol de bicicleta marcado por Cristiano Ronaldo, também pelo Real Madrid, diante da Juventus, do goleiro Buffon, em 2018, ficou com a terceira colocação, atrás do marcado por Mauro Bressan, da Fiorentina, sobre o Barcelona, em 1999, com um espetacular voleio da intermediária.

O meia Dejan Stankovic, da Internazionale, ficou em quarto pelo gol marcado sobre o Schalke 04, em 2011, quase do meio-de-campo, enquanto o quinto lugar ficou para o francês Philippe Mexés, do Anderlecht, com uma bicicleta de fora da área diante do Milan em 2012.