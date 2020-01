Gol olímpico de Toni Kroos em vitória do Real Madrid repercute na web; assista

O Real Madrid derrotou o Valencia por 3 a 1, no estádio King Abdullah Sports City, na cidade de Jeddah, nesta quarta-feira e avançou na Supercopa da Espanha para enfrentar neste domingo o vencedor do duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid, que será no mesmo local nesta quinta. Um dos gols foi marcado por Toni Kroos e levou os torcedores à loucura.

Antes mesmo de marcar o primeiro gol, aos 15 minutos, o Real Madrid já havia levado perigo à meta do Valencia por três vezes. Para abrir o placar, em um lance de escanteio despretensioso pela esquerda, Kroos mostrou inteligência e rapidez ao perceber que o goleiro Jaume Domenech ficou conversando com sua zaga na linha da pequena área. Fez a cobrança fechada na primeira trave e saiu para comemorar o gol olímpico.

É muita classe para um homem só. O gol olímpico de Toni Kroos é uma pintura. pic.twitter.com/79rSdrNJ8g — Toni Kroos Brasil (@kroosbra) January 8, 2020

"Bonito foi esse gol do Kroos, você é legal e simpática", "Kroos é um absurdo de jogador. O que esse alemão joga não é brincadeira", "é muita classe para um homem só. O gol olímpico de Toni Kroos é uma pintura", foram alguns dos comentários dos internautas na rede social Twitter após o gol marcado pelo alemão.

Vale lembrar que os brasileiros Rodrygo e Vinicius Junior ficaram como opções no banco de reservas. O único do País como suplente que entrou durante a partida foi o lateral-esquerdo Marcelo, que estava voltando de lesão e ganhou alguns minutos de jogo para recuperar a sua forma física.

Confira a repercussão:

Toni Kroos não faz gol, ele dá uma assistência para às redes. UM GOLAÇO OLÍMPICO! pic.twitter.com/RCLfiR96pl — Larissa Turko (@LarissaTurko) January 8, 2020

Toni Kroos é um homem de poucos gols na carreira, mas cada rede balançada por ele foi um golaço! https://t.co/qlVsbtUpyH — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) January 8, 2020

E essa pornografia do Toni Kroos. [+18] Olímpico. Nojento! ?? pic.twitter.com/3xML6AC7V1 — Meu Flamenga~o ¹8?5 (@meufIamengao) January 8, 2020

Kroos é um absurdo de jogador. O que esse alemão joga não é brincadeira ?? pic.twitter.com/KrnNtE56CO — ???? Real Brasil (@REALBRASlL) January 8, 2020

Alerta de gol OLÍMPICO de Toni Kroos. Gênio! pic.twitter.com/JkOoJNvJlT — Mundo da Bola (@mundodabola) January 8, 2020

Toni Kroos é pura inteligência. Que leitura rápida do lance, um golaço olímpico do alemão. — Larissa Turko (@LarissaTurko) January 8, 2020

Coisa de gênio que fez Toni Kroos. Sem palavras. — Meu Madrid (@meurmadrid) January 8, 2020