Golaço ou frango? Liga Nacional de Futsal tem lance curioso, assista

A partida entre Joinville e Marreco em Francisco Beltrão-PR teve um lance que pode despertar um certo debate entre os fãs de futsal: o segundo gol do time catarinense foi um golaço ou um frango?

O gol foi marcado por Genaro. Ao receber cruzamento de Xuxa, ele já estava passando da bola quando acertou a bola de letra. Embora ela estivesse fraca e parecesse que ia pra fora, o goleiro Melão, do Marreco, acabou colocando para dentro. Confira no vídeo.

Mais um para o @jecfutsal e o placar é 0x2! Acompanhe #MARxJEC ao vivo pela LNFTV em https://t.co/0lv7OC5vCB! pic.twitter.com/N99TLqFJ2V — LNF (@lnfontime) September 16, 2020

Na saída para o intervalo, Genaro respondeu a um repórter que havia sido um golaço. Melão discordou e assumiu o erro. "Foi mais por uma falha minha. Ele deu a letra, eu fui pegar a bola com a mão mas infelizmente a bola passou por baixo e acabou entrando. Tive a infelicidade de não defender a bola. Foi mais infelicidade minha do que felicidade dele", opinou o arqueiro do Marreco.

O placar final foi de 3 a 2 para o Joinville no final. Com a vitória, o Joinville agora soma sete pontos em três jogos (duas vitórias e um empate) e ocupa a terceira colocação no Grupo B. O Marreco segue em segundo lugar na mesma chave com 9 pontos, mas com seis jogos (três vitórias e três derrotas).