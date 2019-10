Golden Boy divulga lista com os 20 finalistas da edição de 2019

Dois brasileiros são finalistas do Golden Boy 2019: Vinicius Junior e Rodrygo, ambos do Real Madrid. A lista de finalistas do prêmio do jornal italiano Tutto Sport foi divulgada nesta terça-feira. Ela ainda conta com a revelação da Europa neste começo de temporada, Ansu Fati, do Barcelona.

A indicação do jovem de 16 anos ocorreu depois de boas atuações nas primeiras partidas do time catalão. Sua participação este ano deve ser como coadjuvante. De acordo com o próprio jornal, o português João Félix, jogador do Atlético de Madrid é o favorito ao prêmio.

O prêmio Golden Boy elege anualmente o melhor jogador com menos de 21 anos que atua no continente europeu. Em 2018, o ganhador foi o zagueiro holandês Matthijs de Ligt, que jogou pelo Ajax na última temporada e está atualmente na Juventus.

Confira os indicados:

- Matthijs de Ligt (Juventus/Holanda)

- Alphonso Davies (Bayern de Munique/Canadá)

- Gianluigi Donnarumma (Milan/Itália)

- Ansu Fati (Barcelona/Espanha)

- Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

- Mattéo Guendouzi (Arsenal/França)

- Erling Haland (RB Salzburg/Noruega)

- Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

- João Félix (Atlético de Madrid/Portugal)

- Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt/Sérvia)

- Moise Kean (Everton/Itália)

- Kang-in Lee (Valencia/Coreia do Sul)

- Andrij Lunin (Valladolid/Ucrânia)

- Donyell Malen (PSV/Holanda)

- Mason Mount (Chelsea/Inglaterra)

- Rodrygo (Real Madrid/Brasil)

- Jadon Sancho (Borussia Dortmund/Inglaterra)

- Ferran Torres (Valencia/Espanha)

- Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil)

- Nicolò Zaniolo (Roma/Itália)