Goleada por 31 a 0 do sub-10 do Real Madrid gera indignação na Espanha

Uma goleada impressionante deu o que falar na Espanha. No último sábado, duelo das categorias sub-10 do Real Madrid com o SAD Villaverde San Andrés B terminou com o placar elástico de 31 a 0, construídos nos 40 minutos de partida.

O resultado gerou enorme indignação na equipe derrotada, que usou sua redes sociais para cobrar a criação de mecanismos para que goleadas dessa magnitude não pudessem ser alcançadas.

De acordo com a publicação do Villaverde, este tipo de situação não deveria ocorrer no futebol de base, utilizando mecanismo e estratégias esportivas para impedir placares elásticos, que pouco colaboram para a formação das crianças.

A equipe também pediu à Federação Espanhola uma verdadeira reestruturação das categorias de base. Muitas equipes participam desses campeonatos e, por vezes, observa-se também que algumas se dividem em time A e time B, gerando grandes diferenças nas partidas.

Mostramos nuestra indignación a este tipo de situaciones en el Fútbol Formativo, por un lado los clubes grandes deberían utilizar estrategias deportivas para evitar estas goleadas, y por otro lado desde la Federación hace falta una reestructuración de estas categorías. #animoboti pic.twitter.com/3oqbDDCXgC — SAD Villaverde (@SADvillaverde) December 12, 2020

O Real Madrid se diz aberto a novas fórmulas que alcançem respeito e igualdade entre as equipes e, inclusive, evitou publicar o resultado final do jogo em suas redes sociais.

Entre as sugestões para amenizar situações como essa está a obrigação de que os jogadores troquem um número mínimo de passes antes de concluir uma jogada ou limitar os jogos pelo placar.