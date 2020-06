Cássio, do Corinthians, completa 33 anos e ganha festa temática da NFL

O goleiro Cássio completou 33 anos de idade neste sábado, e ganhou uma festa-surpresa da esposa, Janara: chegando em casa, o jogador do Corinthians viu montado um cenário inspirado no New York Giants, franquia tradicional da NFL e dona de quatro Super Bowls.

Cássio vestiu a camisa e a touca da sua franquia preferida do futebol americano e tirou fotos com a esposa para comemorar a data. Depois, o goleiro também fez algumas chamadas de vídeo com familiares e amigos que não puderam estar presentes por conta do isolamento social causado pelo coronavírus.

Cássio é um grande fã da NFL e já viajou para assistir um jogo do Giants em Nova York. Também fez uma aposta com o colega de time Gabriel em quem seria o vencedor do Super Bowl em 2020, disputado entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers - na qual o volante levou a melhor e ficou com uma camisa do Corinthians Steamrollers, equipe de futebol americano do clube.

O aniversário de Cássio também foi lembrado, é claro, pelo Corinthians e os torcedores alvinegros. O clube postou um vídeo com algumas das melhores defesas realizadas pelo arqueiro e os torcedores deram uma enxurrada de parabéns ao jogador nas redes sociais.