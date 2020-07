Goleiro cumpre promessa e raspa a barba após clube bater meta de doação

Por uma ótima causa, o goleiro Saulo, da Ferroviária, mudou radicalmente o visual nesta semana. O time de Araraquara lançou uma campanha recente para incentivar a doação de 200 cestas básicas para três instituições. Caso a meta fosse atingida, o jogador teria de cortar a longa barba cultivada por dois anos e meio. E após a arrecadação ser um sucesso, coube a ele cumprir a promessa.

Em vídeo divulgado pelo clube, Saulo utiliza um barbeador para mudar o visual e ao fim da transformação brinca que estava com saudades de enxergar o próprio rosto. "A sensação é de ver cumprido pela campanha, de poder ajudar as pessoas e as instituições, é muito maior do que qualquer aparência", afirmou o jogador.

As cestas básticas foram entregues nesta semana em três instituições: Fundo Social de Solidariedade de Araraquara, Abrigo de Idosos Frederico Osanan e Casa da Criança. As duas últimas ficam na cidade de Salto, terra natal do jogador. O próprio Saulo participou da distribuição.