Goleiro Denis erra perfil ao parabenizar time e vira motivo de piada

O goleiro Denis, ex-São Paulo, usou a sua conta oficial nas redes sociais para parabenizar o seu atual clube, o time português Gil Vicente. Em sua publicação, o jogador acabou confundindo o perfil do clube e virou motivo de piada entre os internautas.

"Parabéns, @gilvicente. É motivo de enorme orgulho fazer parte desse clube, que me acolheu de maneira espetacular!", escreveu o goleiro. O perfil "@gilvicente", porém, é de um desconhecido que resolveu responder o jogador. "Tá maluco, te conheço man?".

A resposta do internauta acabou virando piada nas redes sociais. "Pior é a torcida do @GilVicente_fc achando que o Denis não deu os parabéns", "mais um frango na carreira do goleiro Denis", "Parabéns @GilVicente, nem te conheço mas já te considero", comentaram.

Horas após o post, Denis apagou a publicação.