Goleiro deve ser desfalque para trabalhar como mesário em eleição na Espanha

O Levante pode ter um desfalque importante no próximo domingo por um motivo bastante incomum. O time da cidade de Valência tem compromisso pelo Campeonato Espanhol fora de casa contra o Athletic Bilbao, mas deve ficar sem o goleiro titular. Aitor Fernandez, de 28 anos, foi chamado para trabalhar como mesário nas eleições gerais da Espanha.

Segundo a imprensa espanhola, o clube tem negociado com o governo para conseguiu a liberação de Fernandez do trabalho de mesário. A principal preocupação é porque o técnico Paco Lopez não poderá contar com o reserva imediato, Oier Olazabal, que está machucado. Caso o titular não possa participar do jogo, a saída será promover um goleiro das categorias de base.

O clube espanhol vive bom momento no campeonato, ao ter vencido as duas últimas partidas, inclusive a de sábado passado, quando bateu o Barcelona por 3 a 1 dentro de casa. O Levante está em 11º lugar e Aitor Fernandez foi titular em todas as partidas até agora.