Goleiro do Arsenal elogia Martinelli e projeta futuro promissor ao brasileiro

O goleiro do Arsenal, Bernd Leno, rasgou elogios ao seu companheiro de equipe Gabriel Martinelli. Segundo o alemão, o jovem brasileiro, de apenas 18 anos, tem capacidade para jogar entre os craques mundiais e a sólida mentalidade do garoto é o que mais chama a sua atenção.

"Ele pode se tornar um jogador de classe mundial. Tem talento e qualidade, mas acho que a sua maior força é a mentalidade. Trabalha incrivelmente", disse o goleiro, em entrevista ao SoccerAM.

Leno ainda fez questão de ressaltar a importância de Martinelli em um período complicado do Arsenal. De acordo com o arqueiro, o brasileiro teve postura de líder, o que surpreendeu a equipe. O atleta admira a postura o jogador. "(Martinelli) Veio do nada, ninguém o conhecia antes. É muito bom vê-lo se esforçar assim", afirmou.

A contratação de Gabriel Martinelli, de fato, destoa dos demais jogadores. O meio-campista saiu direto do Ituano, clube do interior de São Paulo, para jogar no Arsenal. Na maioria das ocasiões, os atletas passam por clubes de maior porte antes de arrumarem as suas malas para a Europa. Desde sua chegada à Inglaterra foram 10 gols, em 26 partidas.