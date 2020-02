Goleiro marca no fim e Tigres avança na Liga dos Campeões da Concacaf; assista

O goleiro Nahuel Guzmán foi o grande herói da classificação do Tigres para as quartas de final da Liga dos Campeões da Concacaf. O argentino balançou as redes aos 49 minutos do segundo tempo, garantiu o 4 a 2 contra o Alianza, e levou a torcida dos 'incomparáveis' à loucura no Estádio Universitario.

Depois de perder a partida de ida por 2 a 1, em El Salvador, a equipe mexicana precisava ganhar por dois gols de diferença para avançar na competição.

⚽️ ¡Gol de Nahuel Gúzman! ¡Gol que mandaría a @TigresOficial a cuartos de final de #SCCL2020 al final del partido! pic.twitter.com/aRV3AHoyMG — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 27, 2020

Tudo estava dando certo no começo da partida. Velência, aos 9, e o francês André-Pierre Gignac, aos 17 e aos 23 do primeiro tempo, deram boa vantagem ao Tigres. Mas Leal tentou estragar a festa marcando por duas vezes para os visitantes antes do intervalo.

A tensão foi até os minutos finais, quando Guzmán se arriscou na área e conseguiu garantir o 4 a 2, após cruzamento do chileno Eduardo Vargas. Na próxima fase, o Tigres encara o New York City.