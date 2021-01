Goleiro precisa limpar os olhos após pular na lama para fazer defesa

Um campo cheio de lama e maltratado pela chuva fizeram uma partida do Campeonato Português ser bastante prejudicada. O encontro desta sexta-feira entre Nacional e Sporting, na Ilha da Madeira, teve uma cena incomum. O goleiro do Nacional, Daniel, precisou até limpar os olhos depois de precisar cair no chão para defender um chute dado por um adversário.

No segundo tempo, o jogador Pedro Gonçalves, do Sporting finalizou cruzado ao gol e Daniel caiu no canto direito para fazer a defesa. Ao levantar, o goleiro estava com o rosto todo sujo de lama. Apesar do esforço, o Nacional da Ilha da Madeira perdeu a partida por 2 a 0. Os gols foram marcados por Nuno Santos e Jovane.

Confira o vídeo: