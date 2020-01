Goleiro Sergio Romero destrói sua Lamborghini em acidente em Manchester

Um dia depois da derrota de seu time no clássico para o Liverpool, pelo Campeonato Inglês, o goleiro argentino Sergio Romero, do Manchester United, passou por um enorme susto nesta segunda-feira. Ele destruiu a sua Lamborghini de aproximadamente R$ 750 mil em um acidente de carro do qual saiu ileso na região de Carrington, nos arredores de Manchester, onde fica o centro de treinamento do clube.

As imagens de uma Lamborghini branca destruída contra uma barreira de proteção de uma estrada de mão dupla circularam nesta segunda-feira nas redes sociais. A imprensa inglesa rapidamente reconheceu que se tratava do carro de Romero, o que foi confirmado pelo Manchester United na sequência, ressaltando que Romero não sofreu qualquer ferimento.

Nesta segunda-feira, já em preparação para a partida contra o Burnley, em Manchester, pela 24.ª rodada do Campeonato Inglês, Romero participou normalmente do treinamento com seus companheiros.

Reserva no Manchester United do espanhol David De Gea, Romero, de 32 anos, já vestiu a camisa da seleção da Argentina em 96 jogos. Na semana passada, o sul-americano entrou em campo na partida contra o Wolverhampton, pelo "replay" da terceira fase da Copa da Inglaterra.