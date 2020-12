Governo paulista desmente notícia falsa de que atletas do São Paulo teriam sido vacinados

O governo do estado de São Paulo usou sua conta oficial no Twitter para desmentir uma fake news de que jogadores do São Paulo teriam recebido a CoronaVac, a vacina que o Instituto Butantan está testando e produzindo em conjunto com a Sinovac, empresa farmacêutica chinesa.

Segundo a notícia falsa, iniciada por um perfil de uma mulher que se dizia palmeirense no Twitter, os atletas do tricolor paulista teriam recebido a vacina no dia 10 de novembro, por conta de uma negociação entre João Dória, governador de São Paulo e torcedor do Santos, e Rogério Caboclo, presidente da CBF.

❌ #FakeNews: É falso que jogadores do São Paulo Futebol Clube tenham recebido a vacina #Coronavac A vacina, desenvolvida e testada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac Life Science, ainda está em fase de testes pic.twitter.com/gqDOxoWZ04 — Governo de S. Paulo (@governosp) December 10, 2020

A mentira repercutiu nas redes, embora muito mais com pessoas fazendo piada do que de fato, acreditante. Ainda assim, a conta oficial do governo achou melhor encerrar qualquer discussão sobre o assunto. No entanto, o desmentido oficial não impediu que mais memes fossem feitos, incluindo um funk.

A PORQUINHA SEP soltou a bomba, mas foi muita pressão e ela apagou! Deixa que eu mando o papo pra vocês... pic.twitter.com/Lf5M1LHEeU — LipeZero7 (@LipeZero7) December 10, 2020

Mas a CabocloVAC é verdade né? — SPFC24HORAS.COM.BR (@SPFC24Horas_) December 10, 2020

A minha reação a ler essa noticia: pic.twitter.com/2USiXQNsHi — Lucas (de ) 50/53 (@Lucaszleite) December 11, 2020

Mano o Governo do Estado teve que se pronunciar kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/lvz5cNK5fp — Miquéias (@MFullmundii) December 10, 2020

O São Paulo está na liderança do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, sete a mais que o vice-líder, o Atlético-MG. A equipe ainda não teve muitos problemas com casos de coronavírus, o que não pode ser dito de outros times da parte de cima da tabela, como o próprio Atlético, o Flamengo ou o Palmeiras.