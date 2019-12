Grafite com beijo entre Piqué e Sergio Ramos defende diálogo na Catalunha

Um grafite que retrata um beijo entre os jogadores Gerard Piqué, do Barcelona, e Sergio Ramos, do Real Madrid, intitulado "Spain kiss and talk" (em português, "Espanha, beije e converse") sugere diálogo entre a Catalunha e a Espanha, às vésperas do clássico pelo Campeonato Espanhol, que acontecerá nesta quarta-feira.

O desenho, instalado no Paseo de Gracia, em Barcelona, é obra do artista Tvboy, que já fez outros similares, como o beijo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

O grafiteiro, que usou uma técnica mista de spray e acrílico em mobiliários urbanos, mostra as imagens de Ramos e Piqué como representantes da Espanha e da Catalunha, com o objetivo de promover diálogo entre o país e a região que vive um movimento separatista. / Com informações da agência EFE