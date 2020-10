Grafite revela temor de Sneijder antes do jogo contra o Brasil na Copa de 2010

Os ex-jogadores da seleção brasileira Michel Bastos e Grafite revelaram bastidores da Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul, durante o programa Caioba Game Show. Ambos recordaram momentos que antecederam e sucederam a eliminação do Brasil para a Holanda nas quartas de final do Mundial.

Grafite revelou que o então lateral brasileiro Maicon teve uma conversa inusitada com o meia holandês Sneijder antes do confronto decisivo. Ambos jogavam juntos na Inter de Milão e conversaram por celular.

"Após o jogo contra o Chile, em que avançamos, o Maicon ligou para o Sneijder. Eles jogavam juntos na Inter, e os caras da Holanda falaram assim pra ele: Maicon, a Copa acabou para nós. Agora que começamos a ir bem vamos pegar vocês, e vocês vão atropelar a gente. No primeiro tempo a gente jogou muito, mas no segundo tempo o jogo virou", recordou Grafite.

Para Michel Bastos, a cena que mais o marcou nessa Copa aconteceu após a eliminação, quando os jogadores se reuniram para jantar. "O (goleiro) Júlio era um cara que estava acabado, muito mal pela nossa derrota. Só que não era só ele, você olhava no rosto de cada um o sentimento de não ter chegado longe, de ter escapado da mão uma coisa que estava perto", disse Michel.

Em um momento de descontração, ambos lembraram como foi jogar um amistoso no Zimbabue. "Eu achava que ia sair um leão pelo corredor, lá. Nunca vou esquecer aquele lugar na minha vida", disse Michel Bastos. Grafite recorda que a sensação era a mesma ao descer do ônibus da seleção. "A gente tinha medo da possibilidade de descer do ônibus e um leão pegar a gente. Estávamos na seleção, então isso ficava em segundo plano, mas pensando agora, foi uma experiência forte", completou Grafite.