Grêmio usa música de Sandy e Júnior para provocar o Palmeiras

O Grêmio eliminou o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores 2019 nesta terça-feira, 27/08, no estádio do Pacaembu, já que o Allianz Parque não poderia ser utilizado para o jogo por conta de show da dupla Sandy e Júnior no local no último final de semana. E o time gaúcho brincou com a situação.

Após o término do jogo e a classificação, o Grêmio colocou uma parte da letra e o vídeo da música 'Eu acho que pirei' no Twitter. A postagem, é claro, viralizou.

SEMIFINAIS Eu acho que pirei Meus pés saíram do chão Eu posso até voar Segura o meu coração Até me belisquei Será que é ilusão O que eu senti não dá Pra explicar ou cantar numa canção #PALxGRE #Libertadores2019 #VamosTricolor #PuroSentimentohttps://t.co/rM0O4AyBn8 — Grêmio FBPA (@Gremio) August 28, 2019

O Grêmio se classificou em um cenário bem adverso: foi derrotado por 1 a 0 na ida, em casa, e saiu perdendo também no Pacaembu, aos 15 minutos, com gol de Luiz Adriano. Mas conseguiu estar em vantagem rapidamente.

Aos 18 do primeiro tempo, Éverton Cebolinha recebeu lançamento em cobrança de falta e encobriu Weverton, empatando o jogo. Quatro minutos depois, o mesmo Cebolinha arrancou pela defesa e criou a jogada para o gol de Alisson, com a colaboração do goleiro e do zagueiro Luan. Depois, o Grêmio controlou bem a partida e sofreu poucas ameaças do ataque alviverde, se classificando pelos gols marcados fora de casa.