Gremista admite topless para 'viralizar' e comentarista abandona programa

O comentarista Rodrigo Adams, do programa Bola nas Costas, da rádio Atlântida, acabou abandonando a transmissão após uma torcedora do Grêmio admitir ter feito topless para "viralizar" durante o jogo da equipe contra o Internacional, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Maikelly Muhl, que participava do programa, foi questionada se teria feito topless para ganhar mais fama e concordou. "Claro, estou aqui para isso. (O topless aconteceu) No segundo gol e no final do jogo", disse a torcedora, que ganhou o apelido de "A Menina da Arena".

Logo após a sua resposta, Adams informou que estava se retirando do programa. "Desculpa aí, gurizada. Em respeito às torcedoras do Grêmio, do Inter, do Flamengo, de todo mundo, obrigado", disse.

Todo o meu respeito ao Rodrigo Adams e a todos os torcedores e, principalmente, torcedoras, que entendem que isso vai contra a luta da ampla maioria feminina pela igualdade não só no futebol, mas em toda a sociedade. pic.twitter.com/HVVLImUGIS — Tafael Medeiros (@TafaelMedeiros) November 4, 2019

Muhlm, que tem 597 mil seguidores em sua conta no Instagram, também aproveitou a oportunidade para contar como planejou a ação e afirmar que as mulheres não precisam estar de busca para conseguir respeito. "Eu sempre fui bem ousada, já fiz isso em restaurantes, outros lugares. Gosto dessa adrenalina. Foi meu primeiro jogo na Arena", conta. "Eu acredito que a mulher merece respeito independente da roupa".

A modelo, que colocou apenas uma fita preta nos seios, afirmou que não sofreu assédio no estádio. Em campo, o Grêmio garantiu a vitória sobre o rival por 2 a 0 e se firmou na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O time da casa jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, após a expulsão do goleiro Marcelo Lomba.