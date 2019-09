Griezmann toca menos na bola do que goleiro do Barcelona e é alvo de críticas

Antoine Griezmann foi o alvo da imprensa espanhola após o empate entre Barcelona e Osasuna no último sábado. O francês, que tocou menos na bola do que o goleiro do time catalão, recebeu duras críticas do jornal AS.

De acordo com os dados do ESPN TrueMedia, Griezmann tocou na bola 30 vezes. Apenas o goleiro, Ter Stegen, chegou a tocar 38. E o jogador Arthur, que entrou em campo aos oito minutos do segundo tempo, teve 39 toques de bola e ainda balançou as redes.

De acordo com jornal AS, Griezmann já havia apresentado um péssimo desempenho contra o Athletic Bilbao, partida de abertura do Campeonato Espanhol, e agora foi "ainda pior". Para o veículo, o atleta sequer vale o sálario que recebe, sendo "a sombra do que um jogador de 120 milhões de euros (R$ 546,95 milhões) deveria ser".

O próximo compromisso de Griezmann em campo será com a seleção francesa para os amistosos da Data Fifa na próxima semana. Com a camisa do Barcelona ele vai encarar o Valencia, no dia 14, no Camp Nou.