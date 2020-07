Pep brinca com Liverpool: 'Beberam cervejas, mas queriam ganhar'

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, brincou nesta quinta-feira sobre a goleada por 4 a 0 aplicada pelo time sobre o campeão inglês desta temporada, o Liverpool. Uma rodada depois do título ser definido, os dois primeiros colocados se encontraram e o vice-campeão ganhou fácil. Mas para o treinador, isso não pode ser interpretado como um sinal de ressaca por parte do Liverpool.

"Sabíamos que jogaríamos contra o campeão e que eles não viriam aqui nos entregar o jogo. Vi seus rostos durante os primeiros minutos, estavam empenhados. Eles tinham que celebrar o título, e celebraram. Tomaram algumas cervejas no começo da semana, mas queriam ganhar", disse Guardiola, em coletiva após a vitória.

O treinador espanhol ainda afirmou que não esperava um placar tão largo e enfatizou, mais uma vez, que a equipe campeã inglesa, após 30 anos de jejum, veio para vencer a partida. "Eu nunca pensei que daria este resultado. Estou encantado por ganhar dos campeões tão concentrados como vieram. Eles escalaram titulares, vieram para ganhar", disse.

A seis rodadas para o fim do Campeonato Inglês, o Manchester City, segundo colocado, tem pela frente Southampton, Newcastle, Brighton, Bournemouth, Watford e, por fim, o Norwich.