Guardiola exalta bom futebol de Gabriel Jesus após golaço pelo City

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, destacou a versatilidade de Gabriel Jesus. O atacante brasileiro marcou um golaço durante a vitória por 2 a 1 contra Bournemouth, em partida válida pelo Campeonato Inglês, na última quarta-feira, 16.

"Mesmo nos primeiros quatro, cinco jogos, quando ele não marcou, eu disse várias vezes que o número de coisas que ele pode fazer por nós é fantástico", explicou o treinador, após a partida.

A fase de Gabriel é boa e o contexto do City tem o ajudado. Em decorrência de uma lesão no joelho, Agüero, centroavante titular de Guardiola, foi submetido a uma cirurgia e está afastado dos gramados. No lugar do argentino, Gabriel tem mostrado um bom futebol.

Ao longo da temporada 2019/20, ele balançou as redes adversárias 21 vezes e deu passes para que seus colegas fizessem o mesmo em outras 10 oportunidades. Gabriel Jesus tornou-se o único brasileiro que marcou mais 20 gols em duas temporadas seguidas no Campeonato Inglês.

"Ele marcou três gols nos últimos três jogos e pode jogar em diferentes posições. Ele, realmente, é muito bom", disse Guardiola. O Manchester City volta ao gramado neste sábado, 18, contra o Arsenal, pela semifinal da Copa da Inglaterra, em Wembley.