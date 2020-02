Guardiola nega interesse do City em Messi: 'quero que fique no Barcelona'

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, negou que tenha interesse em trazer seu antigo comandado Lionel Messi para o atual clube. Treinador do Barcelona entre 2008 e 2012, o catalão afirmou que sua vontade é de que o argentino permaneça onde está.

"Ele é um jogador do Barcelona. Ele vai ficar lá. Esse é o meu desejo: que fique no Barcelona. Acho que ele vai encerrar a carreira lá", afirmou, durante entrevista coletiva na última sexta-feira.

O contrato de Messi tem uma cláusula que permite ao jogador rescindir o acordo unilateralmente sem custos, desde que avise ao clube até maio, um mês antes do fim da temporada europeia. O vínculo é válido até junho de 2021.

Recentemente, Messi entrou em atrito com Abidal, ex-colega de time e atualmente diretor do clube publicamente, o que aumentou os rumores sobre a saída do argentino do Barcelona.

O jornal italiano La Gazzetta dello Sport chegou a listar cinco clubes que teriam possibilidade de contratá-lo: Manchester City, Manchester United, Inter de Milão, Juventus e PSG. O City despontaria como favorito justamente pela relação de amizade entre Messi e Guardiola.