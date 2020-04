Gyan relembra pênalti perdido em 2010: 'Vai me assombrar pelo resto da vida'

O jogo entre Uruguai e Gana pela Copa do Mundo de 2010 entrou para a história com alguns dos minutos mais dramáticos do esporte, e um dos protagonistas da ocasião relembrou o momento. O atacante Asamoah Gyan relembrou o pênalti que perdeu durante entrevista à TV3, de seu país natal.

"Até hoje, em qualquer momento sozinho, aquilo ainda me assombra. Às vezes, eu sinto como se devesse voltar no tempo para poder me redimir, mas sei que isso é algo que vai me asombrar pelo resto da vida. Eu aceito porque não há nada que possa fazer. Eu fui lá para salvar meu país, mas acabei sendo o vilão, o que aceito porque sei como as pessoas se sentem", contou Gyan na entrevista.

Aos 16 minutos do segundo tempo da prorrogação, Suárez defendeu uma bola com a mão e impediu o gol que classificaria uma seleção africana para a semifinal da Copa pela primeira vez. O pênalti foi marcado e o uruguaio expulso, mas Gyan, desperdiçou a chance. Nas penalidades, o mesmo Gyan converteu a sua, mas dois colegas de seleção perderam e Loco Abreu, com uma cavadinha, selou a classificação dos sul-americanos para enfrentar a Holanda na fase seguinte.

"Foi um desastre. Foi louco. Eu não consegui dormir a noite toda porque estava chorando, mas de alguma forma fiquei calmo porque eu não poderia chorar mais. Tudo que eu ficava me dizendo era para conseguir outra chance para me redimir, se não no futebol, em alguma outra coisa. Mas se eu não conseguir, meu filhos o farão", relatou o centroavante.

Gyan admitiu que não ter sido campeão pela seleção de Gana é algo que o incomoda. "Desde 2003, eu consegui uma medalha de bronze e uma de prata, mas quero a de ouro, que não tenho. Então, isso é algo que me incomoda e que eu ainda quero alcançar", afirmou o atleta ganês.

Aos 34 anos, Gyan afirma não ter intenção de se aposentar ainda. O centroavante atua no NorthEast United, da Índia.