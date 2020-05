Haaland ironiza provocação de Neymar e outros do PSG: 'divulgaram meditação'

Erling Haaland, jovem jogador do Borussia Dortmund, ironizou as provocações do Neymar e alguns dos colegas do Paris Saint-Germain após a classificação do time parisiense contra os alemães nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

No jogo da ida, Haaland comemorou os gols que marcou como se estivesse meditando no gramado - o Borussia Dortmund venceu por 2 a 1. Na volta, Neymar e Bernat marcaram e o PSG venceu por 2 a 0. Após o jogo, o brasileiro e alguns colegas imitaram a comemoração do norueguês.

"Acho que os parisienses me ajudaram muito a popularizar a meditação e mostrar ao mundo como este ponto é importante. Sou grato a eles por me ajudarem", brincou Haaland, em entrevista à ESPN.

Classificado para as quartas da Liga dos Campeões, o PSG ainda espera pela conclusão das oitavas antes do sorteio que definirá seu adversário na próxima fase, já que o torneio foi paralisado por conta do coronavírus. O time de Paris já foi declarado campeão francês, com o encerramento precoce da competição.