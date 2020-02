Haaland revela quem é a sua inspiração e comenta estreia no Muro Amarelo

O jovem atacante norueguês Erling Braut Haaland, de 19 anos, roubou a cena ao marcar os dois gols da vitória do Borussia por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain nesta terça-feira. Além da grande atuação na partida, o jogador vem quebrando recordes de gols com a camisa do Borussia.

Nesta semana, Haaland concedeu entrevista ao canal oficial da Bundesliga e relevou quem é a sua inspiração. Ele também comentou sobre a relação com o Borussia Dortmund e a estreia no famoso Muro Amarelo.

Confira:

Em quem você se inspira?

Meu pai sempre foi um grande exemplo para mim. Sempre disse a mim mesmo que seria um jogador profissional de alto nível. Tenho repetido isso durante toda a minha vida. Alcançar as marcas dele será um feito relevante já que ele tem 34 jogos pela seleção da Noruega e acho que uns 200 na Premier League, na Inglaterra. Então acho que está faltando um pouquinho ainda.

Como é sua relação com o Borussia Dortmund?

Estou aqui faz apenas um mês, mas quando se tem companheiros de equipe com a qualidade que eles têm, então, por vezes, fica mais fácil jogar e criar chances. Eles são muito bons! Desde a primeira vez em que joguei com Jadon, Marco e Thorgan, eu percebi que o jogo seria direto. É assim quando se joga com jogadores de relevância internacional.

Como é a sensação de jogar em um Signal-Iduna Park lotado?

Foi fantástica a sensação quando saí do banco pela primeira vez e pude ver a Muralha Amarela e ouvir todo o estádio cantando. Foi um sonho jogar diante de 80 mil pessoas.