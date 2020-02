Haaland ultrapassa Bolt, Forrest Gump e confunde John Travolta em meme

O jovem atacante norueguês Erling Braut Haaland, de 19 anos, roubou a cena ao marcar os dois gols da vitória do Borussia por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain nesta terça-feira. Além da grande atuação na partida, o jogador vem quebrando recordes de gols com a camisa do Borussia.

Nas redes sociais, Haaland também é um fenômeno. Um vídeo divulgado pela emissora norueguesa TV 2 Sport viralizou ao mostrar o atacante ultrapassando Usain Bolt, Forrest Gump e confundindo até o ator John Travolta. Assista:

Kan du løpe som Erling Braut Haaland? We don't think so! pic.twitter.com/i8puYDVm1p — TV 2 Sporten (@2sporten) February 19, 2020

O norueguês se tornou o jogador mais jovem a marcar três gols em uma única partida na Bundesliga. No ano passado, ele já havia conquistado projeção mundial ao se transformar no terceiro atleta mais jovem a balançar as redes três vezes em uma partida da Liga dos Campeões.

Somente na atual edição da Liga dos Campeões, Haaland balançou as redes dez vezes (ele é artilheiro da competição ao lado do polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique). Oito deles foram feitos nos seis jogos pela fase de grupos, contra Liverpool, Napoli e Genk, da Bélgica, quando ele ainda defendia o Red Bull Salzburg.