Hackers invadem perfil do Barcelona no Twitter e 'anunciam' volta de Neymar

O grupo de hackers 'OurMine' conseguiu invadir o perfil do Barcelona no Twitter e postar uma fotomontagem anunciando a volta de Neymar ao clube, com o brasileiro utilizando o atual uniforme da equipe catalã. O ataque ocorreu na tarde deste sábado.

Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em agora de 2017, o OurMine já havia invadido a conta do Barcelona e 'anunciado' a chegada de Di María (que ainda está no PSG e hoje é companheiro de Neymar).

Os hackers ainda fizeram uma provocação antes de postar a fotomontagem. "Oi, nós somos o OurMine. Bem, está é a nossa segunda vez, o nível de segurança aumentou mas ainda não está no máximo possível. Para melhorar a segurança de suas contas, entre em contato conosco", brincaram, aproveitando para fazer o marketing do grupo.

Posteriormente, o Barcelona confirmou que as contas foram invadidas e prometeu fazer uma auditoria de segurança e rever os protocolos com as ferramentas externas que utiliza para gerenciar as redes sociais.

FC Barcelona will conduct a cybersecurity audit and will review all protocols and links with third party tools, in order to avoid such incidents and to guarantee the best service to our members and fans. We apologise for any inconvenience this situation may have caused. — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020