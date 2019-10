Hazard se irrita com Vinicius Jr. durante roda de bobinho e gera polêmica

Durante o treinamento do Real Madrid nesta quinta-feira, o jornal espanhol As flagrou um momento de irritação de Eden Hazard com o companheiro de equipe Vinicius Junior durante uma roda de bobinho. A ação do belga com o brasileiro gerou polêmica na Espanha.

Nas imagens divulgadas pelo veículo, Hazard e Vinicius Junior acabam saindo juntos da roda de bobinho. Então, o brasileiro dá um tapa para cumprimentar o belga e ele revida, aparentemente irritado. Assista:

A ação de Hazard acabou repercutindo de maneira negativa na Espanha. O jornal As divulgou as imagens com o título: "O gesto de Hazard em Vinicius que acenderá o debate na TV".

Ambos os jogadores disputam a mesma posição na equipe titular do Real Madrid, pelo lado esquerdo. Até o momento, Hazard se mantém como a primeira opção de Zidane e Vinicius segue no banco de reservas.

Apesar do bom momento no Campeonato Espanhol, onde o Real Madrid lidera a competição com 15 pontos, a equipe passa por apuros na Liga dos Campeões ao ocupar a lanterna o grupo A.