Hernanes faz anúncio em rede social e assusta torcedores do São Paulo

O meia Hernanes, do São Paulo, deixou a torcida em polvorosa na manhã desta terça-feira. O jogador de 35 anos anunciou que apagaria a conta no Instagram e logo depois vários são-paulinos foram às redes sociais para lamentar a decisão do ídolo e também comentar que ao verem a foto da postagem, pensaram que ele estava anunciando a saída do clube.

Com uma imagem que trazia números e estatísticas pelo clube do Morumbi, Hernanes anunciou que apagaria a conta na rede social. "Obrigado a todos vocês por tanta demonstração de carinho durante esse tempo que estivemos juntos Obrigado por tanto amor, serei sempre grato. Mas, por não poder vos oferecer mais de mim, venho por meio dessa avisar-vos que estou cancelando minha conta aqui no Insta. Beijo no coração e fiquem com Deus", escreveu.

Confira a repercussão da postagem com os são-paulinos:

queria que o hernanes ficasse no ig pra interagir mais com a gente mad respeito a decisão dele,é uma boa rede social pra postar muitas coisas boas mas pode ser muito tóxica também pic.twitter.com/sZfzVrBxF5 — júlia SPFC (@juliasaopaulofc) December 29, 2020

Mano, acordei e vi o post do Hernanes. Antes de terminar de ler já tava achando que ele ia sair do São Paulo, quase morri do coração. pic.twitter.com/S9YngS3xBs — Anna Sena (@AnnaClaraSena1) December 29, 2020

Hernanes excluiu o insta dele, me sinto preocupado.. será que ele vai se aposentar? — Emanuel (@eaemaanuu) December 29, 2020

Acordei sendo trolada pelo Hernanes, que isso, chega parei a respiração — Bianca (@bia_Moreira07) December 29, 2020

Mano, acordei e vi o post do Hernanes. Antes de terminar de ler já tava achando que ele ia sair do São Paulo, quase morri do coração. pic.twitter.com/S9YngS3xBs — Anna Sena (@AnnaClaraSena1) December 29, 2020