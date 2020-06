Herrera relata festa de Neymar: casa gigante e andares diferentes para solteiros e casados

Companheiro de Neymar no PSG, o meiocampista espanhol Ander Herrera deu entrevista ao canal Movistar, de seu país natal. Ao longo da conversa, o jogador deu alguns detalhes de como foi a festa de aniversário do brasileiro, após lamentar a ausência do compatriora Jesé Rodriguez, que saiu do time francês para o Sporting no início da temporada 2019-20 e não pode aproveitar o evento.

Primeiro, Herrera comentou que o local da festa era maior que o auditório onde o programa estava sendo realizado, que tem capacidade para 350 pessoas. Depois, o meia relatou algo inesperado: que a casa estava dividida, com um andar para solteiros e outra para quem fosse casado.

"Ele nos colocou, nós que fomos com as mulheres para (o andar de) cima. E os solteiros em baixo. A verdade é que, quando ele faz algo, faz para que passe bem. Ele organizou para que passássemos bem. E lhe dei os parabéns", elogiou.

A situação causou preocupação da esposa de Herrera que fez uma 'marcação cerrada'. "Isso sim, minha mulher não me deixava nem ir ao banheiro se tivesse que descer para o andar de baixo", contou, arrancando risadas do público. Ainda segundo Herrera, Neymar estava em todo lugar, dando atenção aos convidados. A festa foi realizada no dia 4 de fevereiro.