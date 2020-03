Higuita brinca com gol que levou na Copa de 1990 e pede: 'Não saia'

O ex-goleiro colombiano René Higuita reforçou nesta quinta-feira as recomendações para as pessoas evitarem sair de casa durante a pandemia do novo coronavírus. Em publicação nas redes sociais, o personagem folclórico do futebol sul-americano colocou a foto de um gol que sofreu na Copa do Mundo de 1990, quando perdeu a bola após deixar a posição para ir ao ataque. Na legenda, ele colocou um aviso: "Se te disserem para não sair, não saia".

Higuita se notabilizou na carreira por gostar de driblar os atacantes e pelo estilo irreverente. No Mundial da Itália, a Colômbia foi eliminada nas oitavas de final por Camarões após o goleiro tentar conduzir a bola e perdê-la para o atacante Roger Milla em plena prorrogação. A partida acabou 2 a 1. Apesar da frustração pelo resultado de 30 anos atrás, Higuita quis utilizar a lembrança para reforçar o recado de isolamento.

"Hoje me mandaram muito esta imagem. Se esta foto serve para tomar consciência, também vou utilizar. Primeiro, a saúde. Se pode fazer suas coisas de sua casa, não saia", escreveu o goleiro. Higuita trabalha atualmente como embaixador do Atlético Nacional, de Medellín, e participa também de eventos da Fifa.